شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ رئيس السنغال بعيد ميلاده: «سنحتفل به أثناء العشاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره السنغالي، ماكي سال، بعيد ميلاده.

Advertisements

وقال «السيسي»، خلال مشاركته بالجلسة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، صباح الأربعاء، «أهنئ الرئيس ماكي سال بعيد ميلاده، كل عام وأنت طيب وهنحتفل بهذا العيد أثناء العشاء».

يشارك في المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة، حيث يستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019.

وتتضمن أعمال اليوم الأول من المنتدى عددا من الجلسات وهي «أفريقيا التي نريدها: استدامة السلام والأمن والتنمية»، «إسكات البنادق في أفريقيا: ملكية أجندة منع النزاعات»، و«نحو إطار إقليمي لتحقيق السلام والأمن والتنمية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن».. بالإضافة إلى جلسة بعنوان «لماذا لا يزال تحقيق السلام والتنمية المستدامين في منطقة الساحل أمرا صعب المنال؟»، فضلا عن جلسة «بناء الدول بعد هزيمة الجماعات الإرهابية».