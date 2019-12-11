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شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب ورياضة الإسكندرية» تكرم «المصري اليوم» لجهودها في تغطية أنشطة المديرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرمت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، أمس، الزميل رجب رمضان نائب مدير مكتب جريدة المصري اليوم في الإسكندرية، لجهود الجريدة في تغطية أنشطة المديرية خلال الفترة الماضية.
وسلمت «الشريف» شهادة تقدير للزميل لمشاركته في دورة إعداد المراسل الصحفي التي نفذتها المديرية على مدار ٣ أيام اختتمت اعمالها أمس الثلاثاء القي خلالها محاضرة بعنوان «معايير الكتابة الصحفية وضوابط الصياغة» حيث حظيت الدورة بـ٦ محاضرات آخرى تناولت طبيعة عمل المراسل الصحفي والحصول على المعلومات وأنواع المراسل والقيم التحريرية.
بدورها أشادت وكيل الوزارة بجريدة «المصري اليوم» ومصداقيتها في نقل وتغطية الفعاليات، لافتة إلى أنها نموذج مشرف للصحافة المستقلة في مصر كونها أول جريدة يومية مستقلة في مصر مشيدة بالسياسة التحريرية للجريدة في نقل الاحداث وتناولها.
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