شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نيجيريا: «يجب منع النزاعات في القارة الأفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس نيجيريا محمد بخاري ضرورة أن يكون هناك المزيد من التعاون بين البلدان الأفريقية خاصة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون السياسات في القارة شاملة وتضم الشباب.

وقال بخاري- خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، إن أفريقيا يجب أن توفر أولا وسائل المواصلات وأن تحدد وسائل التواصل بالجو والأرض والسكك الحديدية مما يسهل من انتقال السلع والأشخاص وإننا نسعى في نيجيريا إلى تطوير اقتصادنا عن طريق الاهتمام بالزراعة والموارد المعدنية وإتاحة مزيد من الفرص للشباب حتى نوقف الهجرة غير الشرعية خارج البلاد ونستفيد من الشباب داخليا.

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وأضاف: «يجب منع النزاعات في القارة لأنها تترك أثرا بالغا سيئا على الشعوب، كما أننا نحتاج لإسكات البنادق وأيضا عملية التغير المناخي يجب أن نلتفت إليها؛ لأن التغير المناخي هو أحد أسباب النزاعات الموجود في القارة حاليا».

ونوه رئيس نيجيريا بضرورة إصلاح الاتحاد الأفريقي لكي يتمكن من القيام بعمله بشكل متكامل حتى يتحقق السلام والتنمية، مشيرا إلى أن أفريقيا تحتاج إلى الاستثمار في التعليم لأن التعليم هو الذي يتيح الفرص حتى يكون لدينا مستقبل أفضل للقارة.

واستطرد بخاري قائلا: «لقد بدأنا خطة استراتيجية في نيجيريا لمشاركة شعوبنا في كل أنشطة القارة الأفريقية وسمحنا لكل المواطنين من أي بلد في أفريقيا الدخول لنيجيريا بكل سهولة ويسر، كما أننا نتلقى المعونات حتى تتحقق التنمية وفي هذا الإطار فإننا حصلنا على تمويل حتى نتمكن من مكافحة تنظيم بوكو حرام، كما أننا نستضيف مقر الإيكواس والذي يقوم أيضا بدعم الجهود الخاصة بالأمن والسلام» .