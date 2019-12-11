شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورمال وأتربة.. الأرصاد توجه تحذيرًا من طقس الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الخميس، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء وتكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

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ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل شمالاً حتى القاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافيء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلا.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية إلى غربية وعلي الأحمر شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «15- 19»، إسكندرية «14- 18»، قنا «12- 24»، الأقصر «12– 25»، أسوان «13– 26».