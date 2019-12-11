شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة بمنتدى تعزيز السلم بأبوظبي: «الاختلاف مقصد إلهى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة خلال مشاركته في فعاليات الملتقى السادس لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة والذي يعقد في العاصمة الإمارتية أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتى، تحت عنوان «دور الأديان في تعزيز التسامح.. من الإمكان إلى الإلزام»، أن التسامح قيمة عليا يجب ان تتوحد الإنسانية حولها تأكيدًا لقوانين الله في الطبيعة القائمة على التنوع والتعددية سواء في الجمادات أو الكائنات الحية، وبقدر ما في الكون من تنوع وتعددية بقدر اتساع عظمة الخلق الإلهي واتساع ابداع الألوهية.

وقال رئيس جامعة القاهرة: "يجب ان تعمل الحكومات على تأكيد قيم التنوع والتعددية في قوانينها، وترسيخ التعايش بين الأديان والأعراق والملل".

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وأشار الخشت إلى التسامح لا يعني التساهل مع الخارجين على القوانين ولا على الأنظمة التي يقوم عليها استقرار المجتمع واستتباب السلم والأمن فيه، مشددا على ضرورة استئصال الإرهاب والفكر المتطرف اللذين يهددان سلم المجتمعات وعيشها في استقرار.

وأوضح الخشت أنه لابد أولا من العمل على تجديد فهم العقائد، وتغيير رؤية العالم في فهم الأديان، والإيمان بتعددية الصواب.

وأشار الخشت إلى أنه لا يلزم أن نكون متفقين حتى نعيش في سلام، فالاختلاف مقصد الهي، والاختلاف وغنى للمجتمعات البشرية، لكن المشكلة تكمن في سوء ادارة عملية الاختلاف، وهو ما نجحت فيه بعض الدول، وفشلت فيه أخرى.