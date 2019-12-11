السيسي: نحتاج إلى مقاربة شاملة في معالجة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن إفريقيا تحتاج إلى مقاربة شاملة في معالجة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية والتي بدورها تكون مبنية على التنمية المستدامة في القارة.

وقال الرئيس السيسي- خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية بعنوان «إفريقيا التي نريدها... استدامة الأمن والسلام والأمن والتنمية»، إنه «فيما يخص ما تم الحديث عنه ... التحديات التي تواجه إفريقيا، أؤكد أنه على الرغم من كل التحديات الموجودة ورغم كل الصعوبات التي تواجه القارة، أرى أن هناك أملا وتفاؤلا بالمستقبل، ولكن أرى أن التحرك الذي تحركته القارة الإفريقية خلال السنوات القليلة الماضية هو تحرك إيجابي جدا ويدعو للتفاؤل وحجم النمو الذي تحقق في كثير من دول القارة يؤكد هذا المعنى.

وتابع السيسي قائلا «صحيح نحتاج إلى مقاربة شاملة في معالجة التحديات التي تواجه القارة مبنية على التنمية المستدامة في القارة بالكامل سواء كان على مستوى الاتحاد الأفريقي أو على مستوى الدول.

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