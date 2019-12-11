شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار الماعز والأغنام بشوارع مرسى علم.. ورئيس المدينة: أخطرنا وزارة البيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعددت شكاوي المواطنين من انتشار حيوانات الماعز والأغنام بشوارع مدينة مرسي علم، جنوب البحر الأحمر، ورصد أحد المواطنين تواجد أعداد كبيرة من هذه الحيوانات، مما يسيء للمدينة السياحية، ولم تجد حيوانات الماعز والأغنام التي تسرح بشوارع مدينة مرسى علم جنوب البحر الاحمر مكانًا إلا الشوارع، حيث تركها مُلاكها بالشوارع تسير بالقطعان، وتتسبب في أكل الأشجار المزروعة بالشوارع وتعطيل حركة المرور.

من جانبه، رد العميد إيهاب فرغلي، رئيس المدينة، على انتشار الماعز والأغنام بشوارع مرسى علم، بأنه تم إخطار البيئة لاتخاذ اللازم، وإخطار الأهالي بعدم ترك حيواناتهم بالشوارع.

انتشار الماعز والاغنام بشوارع مدينة مرسي علم في البحر الأحمر

انتشار الماعز والاغنام بشوارع مدينة مرسي علم في البحر الأحمر