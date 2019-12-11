- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار الماعز والأغنام بشوارع مرسى علم.. ورئيس المدينة: أخطرنا وزارة البيئة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعددت شكاوي المواطنين من انتشار حيوانات الماعز والأغنام بشوارع مدينة مرسي علم، جنوب البحر الأحمر، ورصد أحد المواطنين تواجد أعداد كبيرة من هذه الحيوانات، مما يسيء للمدينة السياحية، ولم تجد حيوانات الماعز والأغنام التي تسرح بشوارع مدينة مرسى علم جنوب البحر الاحمر مكانًا إلا الشوارع، حيث تركها مُلاكها بالشوارع تسير بالقطعان، وتتسبب في أكل الأشجار المزروعة بالشوارع وتعطيل حركة المرور.
من جانبه، رد العميد إيهاب فرغلي، رئيس المدينة، على انتشار الماعز والأغنام بشوارع مرسى علم، بأنه تم إخطار البيئة لاتخاذ اللازم، وإخطار الأهالي بعدم ترك حيواناتهم بالشوارع.
كانت هذه تفاصيل خبر انتشار الماعز والأغنام بشوارع مرسى علم.. ورئيس المدينة: أخطرنا وزارة البيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.