شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 34 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 2395 حكمًا قضائيًا في حملات أمنية بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت، الأربعاء، أجهزة الأمن بسوهاج، بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية على البؤر الإجرامية الخطرة وأطراف الخصومات الثأرية في عدد من قرى المحافظة.

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وقال اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إن الحملات جاءت استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية في شتى المحافظات، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة المشهور عنها الاتجار في المواد المخدرة، والأسلحة النارية غير المرخصة، وأطراف الخصومات الثأرية، والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد، لافتًا إلى أن الحملات استهدفت عددا من القرى التي بها خصومات ونزاعات ثأرية بمختلف مراكز المحافظة.

وتمكنت الحملات التي جرت بقيادة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، من ضبط 34 قطعة سلاح ناري، شملت: 3 بنادق آلية و2 خزينة بداخلها 50 طلقة من ذات العيار، و7 بنادق خرطوش عيار 12 مم، و26 فرد روسي وخرطوش ورصاص محلى الصنع، و30 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وضبط 22 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي وقدرة 550 جنيهًا، وهاتف محمول، بحوزة «محمود. ع. م»، 39 سنة، عامل، ويقيم بمركز جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وأشار مدير أمن سوهاج إلى أن الحملات تمكنت من تنفيذ 2395 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتحصيل غرامات مخالفات قضائية، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجري شؤونها.