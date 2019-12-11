شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السنغال: القارة الأفريقية تتقدم رغم الصعوبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس السنغال ماكي سال، في كلمته خلال الجلسة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة- إن القارة الأفريقية تتقدم رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها وعلى رأسها الإرهاب الذي يسعى لعرقلة النمو بالقارة.

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وأضاف أننا نسجل التقدم الهائل الذي تقوم به أفريقيا في مسيرتها إلى التنمية، مؤكدا أن القارة قادرة على إيجاد حلول لمشاكلها بما فيها مشاكل الأمن، وتابع الرئيس السنغالي قائلا «إن أفريقيا تتأثر بشكل سلبي بسبب التدخلات الخارجية كما هو الحال بالنسبة إلى ما يجري في ليبيا»، مضيفا أن النتائج خطيرة على الأمن في منطقة الساحل الأفريقي وحوض نهر تشاد، وأوضح أن المشكلة الليبية لم تكن لتطرح بهذه الطريقة لو كان صوت أفريقيا قد وصل.

وشدد على ضرورة إيجاد الإمكانيات اللازمة والتنسيق ووضع ميزانية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مؤكدا أهمية دعم الجهود الأفريقية أو الأممية فيما يتعلق بهذا الأمر.

وأوضح رئيس السنغال أن تنمية القارة الأفريقية لن تتحقق دون سلام، مشيرا إلى أن القارة الأفريقية ليست فقيرة وتضم ثروات ضخمة.

وشدد على ضرورة أن تعمل الدول الأفريقية سويا من أجل استغلال موارد القارة وإظهار قيمتها، موضحا أنه في عام 2018 وصلت المساعدات العامة لتحقيق التنمية إلى 7 مليارات دولار، بينما نفقد في التقييم الضريبي 40 مليار دولار، مضيفا لو استطعنا مواجهة التهرب الضريبي لن تحتاج أفريقيا إلى مساعدات للتنمية.