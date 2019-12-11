شكرا لقرائتكم خبر عن «نفرتيتي» يستعد للعبور أسفل نهر النيل إلى «مترو الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستعد الحفار «نفرتيتي» للعبور أسفل نهر النيل من منطقة ماسبيرو في اتجاه الزمالك، على عمق ٢٤ مترًا تقريبًا، وهو العبور الثاني بعد عبور الحفار الأول لمحطة الأوبرا نهاية التسعينيات، ضمن أعمال الجزء الأول بالمرحلة الثالثة للخط الثالث «العتبة- الكيت كات»، والتي تضم ٤ محطات جديدة وهي «ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات»، ومخطط افتتاحه في ديسمبر2021.

تقوم الشركة المنفذة تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق بعمل الصيانة الدورية والتجهيزات اللوجستية للحفار قبل دخوله تحت نهر النيل، ومن المخطط أن تستمر عملية العبور نحو ٣ أشهر تقريبًا، وفقا لمعدلات الحفر والتربة أسفل منسوب المياه.

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كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزير النقل المهندس كامل الوزير، ووزراء التخطيط والاستثمار والتعاون الدولى والإسكان، ومحافظ القاهرة، والسفير الفرنسي بالقاهرة، إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو، ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وقال المهندس كامل الوزير بأن الخط الثالث لمترو الأنفاق يمثل حلقة الوصل بين الخط الأول، أقدم خطوط شبكة مترو الأنفاق، والذي يتبادل الخدمة معه في محطة ناصر، والخط الثاني الذي يتبادل الخدمة معه في محطتى العتبة وجامعة القاهرة، بالإضافة إلى أنه يتبادل مع خط «مونوريل» العاصمة الإدارية الجديدة في محطة الاستاد و«مونوريل 6 أكتوبر»، بمحطة بولاق الدكرور، كما أنه حلقة وصل مع القطار الكهربائي (السلام العاصمة/ الإدارية ) في محطة عدلي منصور.

وأشار «الوزير» إلى أن محطة ماسبيرو تدخل ضمن محطات المرحلة الثالثة من الخط الثالث النفقية، وتقع على مساحة 3600 م2 بعمق 28 مترا من منسوب سطح الأرض، وتتكون المحطة من ثلاثة أدوار، وأنه قد روعي في تصميم المحطة أن يتم استغلال موقع المحطة بالكامل لإنشاء مبنى تجارى وإداري أعلى جسم المحطة، ليكون مصدراً جديداً لزيادة عائد الخط الثالث، مع الأولوية لتسكين أصحاب المحلات الذين تمت أعمال نزع الملكية لمتاجرهم لتنفيذ هذه المحطة، إيماناً من الدولة بعدم تعرض شاغلى أي منطقة لأي ضرر، سواءً كان مادياً أو معنوياً من تنفيذ أي من المشروعات القومية، التي تقوم بتنفيذها الدولة.