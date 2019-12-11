شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مقذوفات من اليمن على مستشفى بجازان جنوبي السعودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدفاع المدني السعودي، الأربعاء، سقوط مقذوفات من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى بجازان جنوبي البلاد.
وأوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت عدداً من البلاغات بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام، ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون مما نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي للمستشفى.
وأكد المقدم القحطاني عدم وجود أي أضرار بشرية، حيث تمت مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.
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