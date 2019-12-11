شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم لاعبي المشروعات القومية بطور سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



نظم محمد دعوة مدرب المشروعات القومية للبطل الاولمبي بجنوب سيناء حفل لتكريم اللاعبين المتميزين في العاب «المصارعة- الجمباز- الجودو- التايكوندو» بمشاركة الاباء والامهات واولياء الامور الذين قاموا بتسليم ابنائهم شهادات التقدير لتشجيعهم على ممارسة الرياضة وتحقيق البطولات.

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وذلك في قاعة مركز التاهيل الاجتماعي بطور سيناء وسط حضور عدد كبير من اهالي طور سيناء واسر اللاعبين، قدم الحفل البطلة اسراء جودة بطلة المصارعة واول فتاة سيناوية تنضم لمنتخب المصارعة .



وقال الكابتن محمد دعوة مدرب منتخب المصارعة إنه منذ سنوات لم يكن هناك ابطال في العاب المنازلات بجنوب سيناء ولكن بفضل المشروعات القومية واهتمام الدولة بصناعة بطل اولمبي اصبح بجنوب سيناء الكثير من الابطال الذين ينافسون على مستوي الجمهورية ويحققون مراكز متقدمة لمحافظة جنوب سيناء .



وقدم في الحفل عرض مصور لتدريب الناشئين ومشاركتهم في البطولات وكذلك تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم وفرسان الإرادة، وقد تم تكريم ١١٥ لاعب في الحفل بمشاركة اولياء امورهم والاباء والامهات. وبحضور مدربات فرق البنات سارة دعوة ومروة دعوة، واختتم الحفل بغناء الاطفال واللاعبين والحضور اغنية «يا احلي اسم في الوجود يا مصر».