فيديو.. شلل مرورى على كوبرى 6 أكتوبر اتجاه المهندسين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبري 6 أكتوبر فى الاتجاه للقادم من مدينة نصر المتجه إلى المهندسين شلل مروري تام، وذلك من بداية طلعة الكوبري في مدينة نصر، وتحديدا أعلى منطقة العباسية. Advertisements تحول الكوبري فى هذه المنطقة لجراج، حيث لم تستطع السيارات التحرك لفترة طويلة، مما دفع المواطنين للنزول من سياراتهم، فى محاولة لاستطلاع الأمر دون جدوى.

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