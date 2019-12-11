شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الواحدة.. الرئيس السيسي: مستعدون لدعم دول أفريقيا فى مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات القليلة المقبلة، أبرزها، تغطية كاملة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية، وتوقيع كهربا رسميا للأهلي، فضلا عن تقارير فنية ورياضية متنوعة. وفيما يلى موجز أهم أخبار مصر الساعة الواحدة مساء.. الرئيس السيسى: مصر مستعدة لدعم الدول الأفريقية لمواجهة الإرهاب قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر واجهت تحدى كبير فى مواجهة الإرهاب بمفردها ونيابة عن العالم الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه.. والدعوة لانتخابات جديدة صادق الكنيست الإسرائيلي منذ قليل، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه والدعوة لانتخابات جديدة رئيس نيجيريا بمنتدى أسوان: التغير المناخى أحد أسباب النزاعات داخل أفريقيا دعا الرئيس النيجيرى محمد بخاري، إلى توفير وسائل المواصلات والتواصل المختلفة بين دول القارة لتسهيل انتقال السلع رسمياً.. الأهلى يضم كهربا 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر أنهى النادى الأهلى إجراءات ضم محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم منتخبنا الوطنى، بعد حصول النادى أمس السيسى بمنتدى أسوان: لابد من تعزيز القوة الأفريقية الجاهزة لإقرار السلام قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن منظومة الأمن والسلم فى أفريقيا جاهزة للتطبيق فى ظل القوة الأفريقية الجاهزة Advertisements اختيار محمد صلاح بالتشكيلة المثالية للمجموعة الخامسة فى أبطال أوروبا اختار موقع "هوسكورد" العالمى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، فى التشكيلة المثالية للجولة الخامسة بمسابقة دورى أبطال أوروبا. السيسى يفتتح منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.. ويؤكد: يعبر عن ملكية أبناء القارة لمصيرهم ويُجسد ريادتهم.. يجب تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية لدعم أمن واستقرار أفريقيا استناداً إلى مبدأ سيادة الدول يجب أن نتعامل بمسئولية مع التداعيات السلبية لتغير المناخ الذي فاقم من مشكلات التصحر وندرة المياه والموارد الطبيعية رئيس السنغال بمنتدى أسوان: إفريقيا تتقدم فى مسيرتها التنموية رغم الصعوبات قال ماكى سال الرئيس السنغالى، إن القارة الإفريقية تتقدم فى مسيرتها نحو التنمية رغم الصعوبات، وهى قادرة وزير المالية: طرح أرامكو سيساعد اقتصاد السعودية على التحول عن النفط قال وزير المالية السعودى محمد الجدعان إن إدراج أرامكو السعودية سيدعم جهود المملكة الرامية لتنويع الاقتصاد الرئيس السيسى بمنتدى أسوان: مصر واجهت مخاطر حرب أهلية و إرهاب فى 2013 أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تفاؤله بمستقبل القارة الأفريقية، رغم كل التحديات والصعوبات التى تواجه القارة . وزير التعليم العالى يفتتح جامعة هيرتفورد شاير الإنجليزية بالعاصمة الإدارية افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى صباح اليوم الأربعاء، فرع جامعة هيرتفورد شاير الإنجليزية التى تستضيفها جلوبال داخل العاصمة الإدارية الجديدة تمهيدا لتشغيل الجامعة.

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