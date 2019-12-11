الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة واضطراب الملاحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد الطقس غدا الخميس نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.
وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن نشاط الرياح سيؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ، لافتا إلى أنه سيصاحب ذلك أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وشمال سيناء تكون رعدية على بعض المناطق.
وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ويكون الإنخفاض طفيف حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة من 19 ل 20 درجة.
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