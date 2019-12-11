شكرا لقرائتكم خبر عن مصر توقع على اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع وزير الخارجية سامح شكرى وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، على اتفاقية استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات.

جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى أسوان للتنمية والذى يستمر لمدة يومين، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019.

ويعقد المنتدى جلسات عمل تتناول موضوعات، نحو إطار إقليمى للتعاون وتحقيق السلام والأمن والتنمية فى منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وأسباب عدم تحقيق السلام والتنمية المستدامين حتى الآن فى منطقة الساحل، وبناء الدول بعد هزيمة الجماعات الإرهابية .

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ومن المقرر أيضاً، أن يعقد الرئيس السيسى لقاءات ثنائية علي هامش المنتدي، في إطار رئاسته للاتحاد الأفريقي، وأيضاً لتعزيز للتعاون مع دول القارة السمراء في مختلف المجالات.