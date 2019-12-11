شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السنغال بمنتدى أسوان: إفريقيا تتقدم فى مسيرتها التنموية رغم الصعوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ماكى سال الرئيس السنغالى، إن القارة الإفريقية تتقدم فى مسيرتها نحو التنمية رغم الصعوبات، وهى قادرة على إيجاد حلول لمشاكلها، بما فيها مشاكلها الامنية التى تتعرض لها.

وشدد خلال كلمته فى افتتاح منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، على ضرورة إيجاد حلول للأزمة فى ليبيا، مضيفًا :"عندما يتعلق الأمر بالتدخلات العسكرية، فيجب الاعتماد على الجهود الإفريقية، ووضع ميزانية لدعم النضال ضد الإرهاب فى منطقة الساحل".

وأكد ماكى سال الرئيس السنغالى، على ضرورة عمل دول القارة الإفريقية معًا واستغلال ما تمتلكه القارة من ثروات.

وواصل،"اتفاقات واشنطن ليست ملائمة لإفريقيا، ولذلك نطالب بموارد طويلة الامد للقضاء على الفقر فى إفريقيا، ونقوم بتطويرها على غرار القارات الأخرى".

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ويستمر المنتدي لمدة يومين، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019.

ويعقد المنتدى جلسات عمل تتناول موضوعات، نحو إطار إقليمى للتعاون وتحقيق السلام والأمن والتنمية فى منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وأسباب عدم تحقيق السلام والتنمية المستدامين حتى الآن فى منطقة الساحل، وبناء الدول بعد هزيمة الجماعات الإرهابية .

ومن المقرر أيضاً، أن يعقد الرئيس السيسى لقاءات ثنائية علي هامش المنتدي، في إطار رئاسته للاتحاد الأفريقي، وأيضاً لتعزيز للتعاون مع دول القارة السمراء في مختلف المجالات.