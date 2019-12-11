شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السنغال بمنتدى أسوان: 24 % من ميزانية قارة أفريقيا تخصص لمحاربة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ماكى سال الرئيس السنغالى، إنه لا بديل من مكافحة الإرهاب فى القارة الأفريقية، موضحا أن ميزانية القارة الأفريقية تتكلف من 18 % لـ 24 % لمحاربة الإرهاب، وهذا ينجم عنه "عجز ميزانية" بجانب الإنفاق الكبير على التسليح لمواجهة هذه الظاهرة.

وأضاف الرئيس السنغالى، خلال كلمته فى الجلسة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الإرهاب والتغير المناخى يشكلان تحديا كبيرا للقارة الأفريقية، مطالبا بعدم لجوء الدول الأفريقية إلى المديونيات المالية غير المسيطر عليها بجانب مهل سددها خاصة من المؤسسات متعددة الأطراف.