شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت تضم فروع دولية لجامعات أجنبية مرموقة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح، منذ تولى المنصب منذ 3 سنوات تم تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تضم العاصمة الإدارية افرع للجامعات الدولية لرفع مستوى التعليم فى مصر لتقديم تعليم راقى.
وأوضح وزير التعليم العالى، خلال كلمة ألقاها على هامش افتتاح الفرع الدولى لجامعة هيرتقوردشاير الإنجليزية ،ان الرئيس السيسى تبنى حلم تحويل الصحراء لعاصمة إدارية تمتلك جامعات لجامعات دولية متميزة، موضحا أن ذلك ينعكس لتقديم تعليم راقى فى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وتكنولوحية.
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز حتى يصل الطلاب إلى مكان راقي يقدم تعليم متميز.
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