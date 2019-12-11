شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر مستعدة لدعم الدول الأفريقية لمواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر واجهت تحدى كبير فى مواجهة الإرهاب بمفردها ونيابة عن العالم، لافتا إلى أن مواجهة الإرهاب لم تقتصر على سيناء فقط، ولكن الدولة المصرية واجهت الإرهاب فى الحدود الغربية وكنا أول من تضرر من الموقف الليبى، موضحا أننا نتحرك لسرعة حل هذه الأزمة.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى الجلسة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، أن الإرهاب يؤثر على قدراتنا الاقتصادية وتحقيق التنمية وآمال شعوبنا، متابعا: "ليس لدنيا خيار سوى التحرك سويا لمواجهة هذا التحدى.. مصر مستعدة أن تساهم ما أمكن فى دعم هذه الدول التى تواجه الإرهاب".

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وتابع الرئيس السيسى، أن الدول الأفريقية قادرة على مواجهة الإرهاب والنجاح فى القضاء عليه، لافتا إلى أن المسالة الليبية سوف تشهد حلا قريبا شاملا سياسيا للقضاء على بؤرة الإرهاب التى يتم دفع المقاتلين والذخيرة والأسلحة من خلالها إلى دول الجوار بما فيهم مصر تنتهى بشكل كبير.

وشدد الرئيس السيسى، على انه ما تحقق خلال السنوات الماضية فى أفريقيا وخلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي جيد، مشيرا إلى أن الدولة المصرية سوف تستمر فى دعم القارة بعد تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقى إلى جنوب افريقيا.