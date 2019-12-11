رئيس جهاز العبور: تنفيذ 126 عمارة لأهالي المناطق غير الآمنة بحي السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

تابع المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال تنفيذ عدد 126 عمارة، لأهالي المناطق غير الآمنة بحي السلام، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ بلغت حوالي 55%، وجارٍ استكمال الأعمال بالمشروع.

وشدد "عمران"، في بيان اليوم، على الشركة المنفذة سرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير المناطق العشوائية "غير الآمنة"، وكذا توفير السكن الملائم للمواطنين.

وفي سياق آخر، قال رئيس الجهاز: جارٍ تنفيذ الجزء الأخير من الطبقة السطحية بالحارة اليمني من الطريق الرئيسي للمدينة، في المسافة بين نفق الحي السابع وحتى نفق الحي السادس، وذلك ضمن أعمال الطبقة السطحية بالطريق الرئيسي للمدينة بالكامل.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه يجري حاليًا تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت بالحي السادس، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع استكمال القطاع التصميمي وتطوير الحي السادس بالمدينة.