ضبط عاطل بحوزته 3 كيلوا بانجو وسلاح ناري في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، هارب من أحد السجون، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وسلاح ناري.

تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أفادت قيام "عاطل -مقيم بدائرة قسم شرطة القرين -هارب من أحد السجون إبان يناير 2011، وسبق اتهامه في 5 قضايا" بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، بحوزته "فرد خرطوش -5 طلقات خرطوش من ذات العيار – كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو جرام -مبلغ مالي"، وبمواجهته اعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.