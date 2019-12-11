قيمتها 2 مليون جنيه.. ضبط عاطل بحوزته 37 ألف قرص مخدر في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية "عاطل -مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة" تخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع، وقد أمكن رصده والوقوف على نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة في كمين أعد له بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزته 37 ألف قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالي".

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار واستخدامه للسيارة في عملية النقل والترويج.

وقُدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالي 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.