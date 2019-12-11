الداخلية توجه قوافل طبيه للكشف على سجناء الوادي الجديد وأسيوط وقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجه قطاع السجون بوزارة الداخلية، قوافل طبية ضمت كافة التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، لتوقيع الكشف الطي على نزلاء سجون "الوادي الجديد – أسيوط – قنا".

أسفرت جهود تلك القوافل عن توقيع الكشف الطبي على نزلاء المُشار إليهم وتم صرف العلاج اللازم للحالات المرضية منهم.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطبيق المنهج الحديث للسياسة العقابية، وتحقيق كافة أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون خاصةً الرعاية الطبية لما لها من اعتبارات إنسانية واجتماعية.

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالغربية، أفادت قيام "عاطلان –لأحدهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما " قطعين سلاح أبيض -18مفتاح مصطنع -2 "كونتاكت بمفتاح " لتسهيل تشغيل الدراجات النارية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 5 حوادث بذات الأسلوب بدائرة "قسم شرطة ثان المحلة -مركز شرطة طلخا بالدقهلية".

وبإرشاد المتهمين تم ضبط المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية-عامل"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.