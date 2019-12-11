بإسلوب الخطف.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط أخطر تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة بمنطقة السلام.

وردت معلومات للمقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بمنطقة مساكن أطلس دائرة القسم مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

انتقل الرواد إسلام عبد الباقي وحسام مدبولي ومحمود عماد، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه يدعى "أحمد.ن" عاطل وبحوزته عدد 5 هواتف محمولة مجهولي المصدر.

وبمناقشته أمام العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته اعترف بتحصله عليها من كلاً من "محمود.ا" عاطل، "محمد.ا" عاطل بقصد التصرف فيها بالبيع وأقر بأنها من متحصلات وقائع سرقة.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أمام العميد أحمد البستاني، مفتش الأمن العام، بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيداها وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب الخطف باستخدام دراجة بخارية " توك توك ملك الأول "، واعترفا بأن الهواتف المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة بذات الإسلوب على النحو التالى سرقة هاتف محمول من "محمد.ع" عامل، سرقة هاتف محمول من "مصطفي.م" عامل، سرقة هاتف محمول من "عبد.ع" عامل، سرقة هاتف محمول من "هناء.ا" عامله بمحل كوافير، سرقة هاتف محمول من رانيا ربة منزل تم بإرشاد المتهم الأول ضبط دراجة بخارية توك توك المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة وأقرت المجني عليها الخامسة بعدم تحريرها محضر بالواقعة.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأمر اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعقيد عمرو الصادق، نائب المأمور، بإحالة المتهم إلى النيابة العامة.