ضبط 5 أشخاص لقيامهم بترويج تأشيرات مزورة لدول أجنبية بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط 5 أشخاص، لقيامهم بترويج تأشيرات مزورة لدول أجنبية مقابل مبالغ مالية بمنطقة النزهة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، أفادت بتردد بعض الأشخاص على أحد المقاهي بدائرة القسم، وبحوزتهم مجموعة من جوازات السفر وقيامهم بتزوير تأشيرات دخول للدول الأجنبية بقصد ترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة تمكنت وحدة مباحث القسم بالاشتراك مع مباحث إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة من ضبطهم وتبين أنهم (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (مبلغ مالي- 36 جواز سفر- توكيلات وخطابات وشهادات تخرج وشهادات ميلاد "مزورين").

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية، وأضافوا بحيازتهم للجوازات المضبوطة بحوزتهم بقصد تزوير تأشيرات دخول للدول الأجنبية، وقيام أحدهم باصطناع تلك المضبوطات بالاشتراك مع آخر "جاري ضبطه"، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.