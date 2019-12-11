بعد 5 وقائع.. سقوط مسجل خطر لسرقته محتويات السيارات بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى ضباط مباحث القاهرة، تحت أشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على مسجل خطر لسرقته محتويات السيارات بمدينة نصر. البداية أثناء مرور الرواد محمد زهران ومصطفى محروس وأحمد أبو عبيدة ومحمد الشريف وأحمد عبد الله، ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، بشارع امتداد رمسيس دائرة القسم تمكنوا من ضبط "إسماعيل. ع" عامل وبحوزته المضبوطات التالية مبلغ مالي 1500 جنيه مجهول المصدر، 2 قطعة بوجيه.

وبمناقشته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، عن مصدر المبلغ المالي المضبوط بحوزته أقر بسرقته من داخل السيارة رقم ي م هـ 235 ملك "محمود.ص" سائق بإسلوب كسر الزجاج باستخدام قطعتي البوجيه المضبوطين بحوزته، باستدعاء المجني عليه تعرف علي المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وبتطوير مناقشته بمعرفة العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، والعميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في السرقة من داخل السيارات بذات الإسلوب، وأقر بارتكابه عدد 5 حوادث سرقة.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها داخل كشك كائن بجوار حديقة بشارع عبد الله العربي دائرة القسم وأضاف بتصرفه بالبيع في جهاز اللاب توب المستولى عليه من المجني عليه الثاني لأحد الأشخاص لا يمكنه الإرشاد عنه وإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المضبوطات واتهموه بالسرقة وقرر المجني عليهم الثالث والرابع والخامس بعدم تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأمر اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، بإحالة المتهم إلى النيابة العامة.

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