بإجمالي مديونيات 106 مليون .. تنفيذ 204 حكماً قضائياً لصالح بنوك وشركات خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام توجيه الحملات الأمنية المكبرة؛ لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي. أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال شهر نوفمبر الماضي عن تنفيذ "204 حكم قضائي متنوع لصالح البنوك والشركات" بإجمالي مديونية بلغت 106 مليون و325 ألف جنيه، لصالح 9 بنوك مختلفة. كما نجحت الحملات في تنفيذ 5 أحكام قضائية لصالح شركتين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة تجاه المحكوم عليهم

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