أمن القاهرة يحبط ترويج ألبان أطفال فاسدة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران: تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من ضبط "مندوب صيدلي بإحدى الشركات الكائنة بمنطقة مدينة نصر-مقيم بدائرة قسم شرطة المرج"، حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعُثر بداخل السيارة على "2315 عبوة عقاقير طبية مختلفة الأنواع -6 علبة لبن أطفال" وجميعهم منتهية الصلاحية ومجهولين المصدر. بمناقشة المتهم أقر بأن المضبوطات حيازته خاصة بالشركة عمله، وأنه كان في سبيله لتوصيلها لإحدى الصيدليات بدائرة القسم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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