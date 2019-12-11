سقوط ضابط ومستشار مزيفين لنصبهما على المواطنين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين انتحل أحدهما صفة ضابط شرطة والآخر صفة مستشار بإحدى الجهات للنصب والاحتيال على المواطنين.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، أفادت تردد أحد الأشخاص على جراج بدائرة القسم مرتدياً الملابس الأميرية وينتحل صفة ضابط شرطة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتبين أنه "عاطل، سبق اتهامه في قضية نصب"، مرتدياً الملابس الأميرية وذلك حال استقلاله سيارة "منتهية التراخيص، وبفحص هاتفه المحمول تبين أنه يحوي صور شخصية له مرتدياً الملابس الأميرية.

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بمواجهة المتهم اعترف بانتحاله صفة ضابط شرطة للنصب والاحتيال على المواطنين، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط "ملابس وإكسسوارات أميرية -صور شخصية للمتهم مرتدياً ملابس أميرية".

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، اشتبهت في إحدى السيارات، وبإستيقاف قائدها لفحص التراخيص ادعى بأنه مستشار بإحدى الجهات الحكومية.

بالفحص تبين أنه "مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول"، وبحوزته "كارنيه منسوب صدوره لإحدى الوزارات مُثبت به لاسم وصورة المتهم "مزور" -انتهاء رخصة تسيير السيارة".

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للكارنيه المضبوط بحوزته بقصد انتحال الصفة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.