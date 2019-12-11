مصر | بعد 5 وقائع.. ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 5 وقائع.. ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالغربية قيام (عاطلين – "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (2 قطعة سلاح أبيض - 18 مفتاح مصطنع - 2 "كونتاكت بمفتاح " لتسهيل تشغيل الدراجات النارية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (5) حوادث بذات الأسلوب بدائرة (قسم شرطة ثان المحلة - مركز شرطة طلخا بالدقهلية).

وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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