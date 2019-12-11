مصر | بقيمة 2 مليون جنيه.. ضبط 37 ألف قرص مخدر بحوزة عاطل في مطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بقيمة 2 مليون جنيه.. ضبط 37 ألف قرص مخدر بحوزة عاطل في مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة ) تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع، وقد أمكن رصده والوقوف على نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطه حال استقلاله سيارة فى كمين أعد له بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزته (37.000 سبعة وثلاثون ألف قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار وإستخدامه للسيارة فى عملية النقل والترويج.



هذا وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (2.600.000 – إثنان مليون وستمائة ألف جنيه تقريبًا)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

