مصر | من "الشرقية" لـ"الدقهلية".. رحلة ضبط عصابة "الكيف" وبحوزتهم 15 كيلو مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الشرقية" لـ"الدقهلية".. رحلة ضبط عصابة "الكيف" وبحوزتهم 15 كيلو مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة أمنية مكبرة استهدفت بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي ( البلامون – عزبة البنا) بدائرة مركزي شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وديرب نجم بمحافظة الشرقية، لضبط ( عدد 8 من العناصر الإجرامية الخطرة ) تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق واسع بمحافظتي (الدقهلية، الشرقية) وذلك تنسيقًا وقطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزي ومديريتي أمن الدقهلية والشرقية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، وأسفرت عن ضبط (عدد 5 منهم – لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة) وذلك حال تواجدهم بمحال إقامتهم.

وعثر بحوزتهم على الآتي:

عدد ( 36 ) طربة لمخدر الحشيش وزنت (4،800 كيلو جرام).

كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (10 كيلو جرام).

طبنجة عيار 9مم وعدد (4) خزينة خاصة بذات السلاح، وعدد (43) طلقة نارية من ذات العيار.

مبلغ مالي قدره (24.200جنيه).

سيارة ملاكي.

عدد (3) هواتف محمولة.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في مجال تجارة المواد المخدرة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط باقي عناصر التشكيل.

