مصر | سقوط "ديلر الجيزة" وبحوزته 2 كيلو هيروين وسلاح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط "ديلر الجيزة" وبحوزته 2 كيلو هيروين وسلاح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام ( عاطل - مُقيم بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء) بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة مركز شرطة الصف مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وحيازته لسلاح ناري بقصد حماية نشاطه.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت عن ضبطه حال تردده على المنطقة الجبلية بدائرة المركز، وبحوزته (عدد 8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام- بندقية آلية - عدد 39 طلقة نارية من ذات العيار- هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

