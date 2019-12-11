مصر | ضبط هارب من أحد السجون وبحوزته كمية من نبات البانجو بالشرقية

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أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة القرين - هارب من أحد السجون إبان يناير 2011، وسبق إتهامه فى عدد 5 قضايا "مخدرات، سلاح، مشاجرة، حريق عمد") بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (فرد خرطوش - عدد 5 طلقات خرطوش من ذات العيار – كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.