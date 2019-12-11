مصر | "يحوي خام الذهب".. ضبط شخصين بحوزتهما 7 أطنان أحجار كوارتز بالبحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يحوي خام الذهب".. ضبط شخصين بحوزتهما 7 أطنان أحجار كوارتز بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، من ضبط (مسجل شقي خطر، عامل يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) حال استقلالهما سيارة نقل قيادة أحدهما وبحوزتهما (عدد 140 جوال بداخلهم أحجار الكوارتز التي تحوى خام الذهب تزن حوالي 7 أطنان).

وبمواجتهما اعترفا بقيامهما بالبحث والتنقيب عن خام الذهب بالمنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

