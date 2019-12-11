مصر | حملات أمنية مكبرة بشوارع وميادين القاهرة.. وإزالة 125 إشغال طريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات أمنية مكبرة بشوارع وميادين القاهرة.. وإزالة 125 إشغال طريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قطاع الشرق:-
(حي النزهة- حي مصر الجديدة مساء– حي المرج – حي المطرية – حي مدينة نصر شرق).
قطاع القاهرة الجديدة:-
( منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة).
قطاع الغرب:-
(حي عابدين ).
قطاع الشمال:-
( حي شبرا).
قطاع الجنوب:-
(حى مصر القديمة).
وأسفرت نتائج تلك الحملات عن تحقيق النتائج الآتية:-
في مجال المرافق:
(390 إزالة إدارية، 125 إشغال طريق، 21 محاضر إدارية بدون ترخيص، 15 محضر تلوث بيئة، 11 محضر بيع متجول، 4 محضر عدم حمل شهادة صحية، 12 عربة يد خشب 2 عجل، 5 تروسيكل 3 عجل، 1 فاترينة عرض، 4 لافتة إعلانات، 4 عربة فول، 1 عربة كارو، 1 توك توك، 1 سيارات متروكة، 1 قرار إيقاف أعمال، 1 تنفيذ قرارات إزالة، 4 استكمال قرارات إزالة ).
في مجال المرور:
(13 طمس لوحات، 62 الانتظار بالممنوع، 55 تعطيل حركة المرور، 21 ملصقات ومعلقات، 50 متنوعة، 45 مخالفة شروط التراخيص، 5 حظر سير النقل، 19 بدون قيادة، 18 بدون تسيير، 100 انبعاث دخان، 88 أمن ومتانة،15 دراجات نارية، 2 حجز مركبات، 1546 مخالفات الكلابش، 2773 نموذج 125، 17 تصالح، رفع عدد 6 سيارات متروكة )
وتتواصل الحملات بتلك المناطق ومناطق أخرى لحين القضاء على كافة المظاهر السلبية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة وإعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة وإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال لحفظ الأمن والأمان بالشارع.