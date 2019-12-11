مصر | تعرف على سبب حريق النادي الأهلي بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على سبب حريق النادي الأهلي بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة على حريق محدود شب داخل أحد المطاعم بالنادي الأهلي فرع مدينة الشيخ زايد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر مدير أمن الجيزة.

وتلقى مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مقر النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

وكشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالجيزة إلى أن ماس كهربائي السبب في اندلاع النيران، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالجيزة لتتولي النيابة العامة التحقيقات.