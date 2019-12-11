مصر | خلال نوفمبر.. تنفيذ 204 أحكام قضائية لصالح البنوك والشركات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال نوفمبر.. تنفيذ 204 أحكام قضائية لصالح البنوك والشركات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل قطاع الأمن العام، توجيه الحملات الأمنية المكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي، حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال شهر نوفمبر الماضي عن تنفيذ ( عدد 204 أحكام قضائية متنوعة لصالح البنوك والشركات) وذلك على النحو التالي:



تنفيذ (199) حكمًا قضائيًا بإجمالى مديونية بلغت (106،325،982 مائة وستة مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وإثنين وثمانون جنيهًا) لصالح (9) بنوك مختلفة.



تنفيذ (5) أحكام قضائية لصالح شركتين.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة تجاه المحكوم عليهم.

