مصر | للنصب على المواطنين.. سقوط شخصين لانتحالهما صفتي ضابط شرطة ومستشار بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للنصب على المواطنين.. سقوط شخصين لانتحالهما صفتي ضابط شرطة ومستشار بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تردد أحد الأشخاص على أحد الجراجات بدائرة القسم مرتديًا الملابس الأميرية وينتحل صفة ضابط شرطة.



وعقب تقنين الإجراءت تم ضبطه، وتبين أنه (عاطل سن 23- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، سبق اتهامه في قضية "نصب") مرتديًا الملابس الأميرية وذلك حال استقلاله سيارة "منتهية التراخيص، وبفحص هاتفه المحمول تبين أنه يحوي صورا شخصية له مرتديًا الملابس الأميرية.



وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة ضابط شرطة للنصب والاحتيال على المواطنين، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط (ملابس وإكسسوارات أميرية- صور شخصية للمتهم مرتديًا ملابس أميرية).



وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، اشتبهت في إحدى السيارات وباستيقاف قائدها لفحص التراخيص ادعى بأنه مستشار بإحدى الجهات الحكومية.



وبالفحص تبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبحوزته (كارنيه منسوب صدوره لإحدى الوزارات مُثبت به لاسم وصورة المتهم "مزور" -انتهاء رخصة تسيير السيارة).

وبمواجهته اعترف بحيازته للكارنيه المضبوط بحوزته بقصد انتحال الصفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

