مصر | ضبط 5 أشخاص لترويجهم تأشيرات مزورة في النزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 5 أشخاص لترويجهم تأشيرات مزورة في النزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكنت وحدة مباحث القسم بالاشتراك مع مباحث إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة من ضبطهم وتبين أنهم (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (مبلغ مالي- 36 جواز سفر- توكيلات وخطابات وشهادات تخرج وشهادات ميلاد "مزورين").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية، وأضافوا بحيازتهم للجوازات المضبوطة بحوزتهم بقصد تزوير تأشيرات دخول للدول الأجنبية، وقيام أحدهم باصطناع تلك المضبوطات بالاشتراك مع آخر "جار ضبطه"، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تردد بعض الأشخاص على أحد المقاهي بدائرة القسم وبحوزتهم مجموعة من جوازات السفر وقيامهم بتزوير تأشيرات دخول للدول الأجنبية بقصد ترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.