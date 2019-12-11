مصر | ضبط 698 قطعة ألعاب نارية مجهولة المصدر في عابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 698 قطعة ألعاب نارية مجهولة المصدر في عابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعثر بداخل الشركة علي المضبوطات التالية: 346 شمروخ، 45 بازوكا، 307 صواريخ، بإجمالي عدد 698 قطعة ألعاب نارية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط المدعو "خالد. ص. ح. ع" سن 46 مسئول عن الشركة للشحن الكائنة 19 شارع شريف باشا الكبير ـ دائرة قسم شرطة عابدين ومقيم بذات الدائرة لإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الألعاب النارية مجهولة المصدر والمحظور تداولها بالبلاد بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

