مصر | ضبط كمية كبيرة من الخمور "مجهولة المصدر" في الزاوية الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط كمية كبيرة من الخمور "مجهولة المصدر" في الزاوية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

169 زجاجة خمور ماركات ( ويسكي ـ براندي ـ آي دي )، و

195 عبوة بيرة " أنواع مختلفة "،

وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.



تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط المدعو "جاك. م. م. ف" سن 40 مسئول عن مخزن خمور كائن بلوك 26 مساكن الشرق للتامين بشارع ناصر ـ دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ومقيم بذات الدائرة لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من الخمور مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على المضبوطات التالية: