أخبار مصر | أبرز 5 رسائل للسيسى في افتتاح منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز 5 رسائل للسيسى في افتتاح منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء، افتتاح النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في أفريقيا الذي تستضيفه محافظة أسوان عاصمة الشباب الافريقى، وحرص الرئيس على توصيل عدد من الرسائل خلال الافتتاح.

الخليج 365 ترصد أبرز 5 رسائل للسيسي خلال افتتاح منتدى أسوان:

1.نحقق اليوم خطوة مهمة من خلال اجتماعنا فى منتدى أسوان لانه هذا المحفل الافريقي الفريد يمثل منطقة قارية من أجل تبادل التجارب والخبرات.

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2.ما حدث في مصر عام 2013 هو صورة مصغرة من الواقع الإفريقي، لأن مصر كانت تواجه إرهابًا وحربًا أهلية، وكان أمامنا خيارين إما أن نواجه الإرهاب والتوقف عن التنمية، أو مواجهة الإرهاب وإيجاد التنمية معًا.

3.يجب التعامل بحسم مع الدول التي ترعى الإرهاب وعدم النظر إلى المصالح ضيقة لهذه الدول ويجب أن يكون هناك رد فعل جماعي للتعامل مع الإرهاب.

4.أزمة الكهرباء في جنوب أفريقيا كان من السهل تجنبها لو كان هناك ربط كهربائي بين دول القارة، ولدينا أكثر من 20% من الكهرباء زيادة عن حاجتنا، وكان يجب تصديرها الكهرباء لجنوب أفريقيا لو كان هناك ربط كهربائي".

5.يجب إقامة مشروعات بنية أساسية فى القارة تربط الدول ببعضها من طرق وشبكات كهرباء.