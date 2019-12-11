أخبار مصر | شاهد.. الاحتفال بإطلاق "اليوم العالمي للإفتاء" 15 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. الاحتفال بإطلاق "اليوم العالمي للإفتاء" 15 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت دار الإفتاء المصرية فيديو "موشن جرافيك" جديدًا بمناسبة الاحتفال بإطلاق "اليوم العالمي للإفتاء" في الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري.

وذكر فيديو الرسوم المتحركة أن دار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحتفلان باليوم العالمي للإفتاء، وذلك في الخامس عشر من شهر ديسمبر من كل عام.

وأشارت الدار إلى أن الاحتفال الأول هذا العام يأتي تحت شعار "الفتوى حياة" ملخصًا مسيرة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء وجهودها في تجديد الخطاب الديني وتخليص الفتوى مما لحقها من توظيف سياسي خبيث لدى بعض الجماعات المنحرفة التي جعلت الفتوى وسيلة للفوضى وسفك الدماء.

وأوضحت الدار أن هذا الشعار يؤكد على منهج الإفتاء الوسطي الذي تتميز به دار الإفتاء والذي يعزز قيم الاعتدال والاستقرار والتنمية ويدعم القيم الراقية التي تحفظ على الناس معاني الحياة، فالفتوى الصحيحة حقًّا تحفظ الحياة.