أخبار مصر | غدا.. المتحف المصري بالتحرير ينظم احتفالية "فرحتنا تكمل بيكم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. المتحف المصري بالتحرير ينظم احتفالية "فرحتنا تكمل بيكم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علي هامش الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة تنظم وزارة الاثار متمثلة في إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير الآثار، غداً الخميس بالمتحف المصري بالتحرير، برنامج ارشادى وترفيهي بعنوان: "في المتحف ..فرحتنا تكمل بيكم"، و ذلك بالتعاون مع مدرسة الوعى الأثرى للمكفوفين، والقسم التعليمي ومتحف الطفل بالمتحف المصرى، والقسم التعليمي بالمتحف القبطي.

وقالت الدكتورة رشا كمال مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير الآثار، إن هذا البرنامج يهدف إلى ربط أصحاب القدرات الخاصة بالمتحف وتنمية مهارتهم وتعريفهم على حضارة بلادهم العريقة من خلال الجولات الإرشادية للتعريف بالمتحف وأهم القطع الأثرية به.

وسيشارك في هذه الجولات غدًا أبناء جمعية نور البصيرة وجمعية أباء وأبناء ومركز التأهيل بشبرا الخيمة ومدرسة الأمل للصم.

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ومن جانبها أضافت رباب محمود مسئول ملف ذوي القدرات الخاصة بالإدارة، أن البرنامج يتضمن ايضاً مجموعة من الورش الفنية كالنحت بالطين الأسواني، و الحلى، و الرسم و الطباعة، بالاضافة الي كتابة اسماءهم بالهيروغليفية داخل خراطيش كهدايا لهم.

ويختتم البرنامج بعرض مسرحى يقدمه فريق "لو كنت مكاني" لطلاب كلية التربية الخاصة بالمنصورة وعرض مواهب صوتية لذوي القدرات الخاصة من أبناء مؤسسة الشكمجية.

وجدير بالذكر ان اليوم العالمي للإعاقة هو يوم تم تخصيصه بواسطة منظمة الأمم المتحدة من أجل زيادة فهم قضايا الإعاقة ودمج أصحابها فى المجتمع والحياة الثقافية.