أخبار مصر | "أولادنا فى عنينا" تواصل توعية طلاب مدارس الفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أولادنا فى عنينا" تواصل توعية طلاب مدارس الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت مبادرة أولادنا فى عنينا والتى تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية والمصرف المتحد وتحت رعاية وزارة التربية والتعليم، حملات التوعية بطرق الوقاية من انتشار العدوى لطلاب مدارس محافظة الفيوم بالتعاون مع مستشفى المعلمين ونيوهارت، كما واصلات تنظيم قوافلها للكشف على عيون طلاب مدارس الفيوم والانميا والسكر والامراض الجلدية.

واكد هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، إن التوعية تضمنت توعية طلاب مدرسة قوته الابتدائية بقرية قوته مركز يوسف الصديق بالفيوم بطرق الوقاية من مخاطر العدوى من خلال الشرح لهم عن كيفية الاهتمام بالنظافة الشخصية، ووسائل حماية الشخص من ان تنتقل اليه العدوى في حال اصابة طالب زميلة بامراض معدية وبخاصة امراض البرد والانفلونزا التى يكثر انتشارها هذه الايام مع بداية فصل الشتاء.