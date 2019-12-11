شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة: «أفريقيا لديها فرص كبيرة للتنمية المستدامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت فعاليات الجلسة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في أفريقيا برسالة مسجلة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أكد خلالها على أهمية السلام والتنمية المستدامة بأفريقيا، موضحا أنها أفضل طريقة لمواجهة الأزمات المنتشرة في المجتمعات الأفريقية .

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية- الذي يبدأ من 2020 إلى 2063- يهدف إلى محاولة الاتحاد الأفريقي منع انتشار الأسلحة، مشددا على ضرورة مشاركة المرأة والشباب .

وأضاف أن أفريقيا لديها فرص كبيرة للتنمية المستدامة، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المبني على الاحترام المتبادل والمناقشات المنتجة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي .