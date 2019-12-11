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شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من 4 يناير.. محافظ الدقهلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الأربعاء، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، بحضور المهندس على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم.
وقال مختار، في بيان صحفى، إن الامتحانات ستبدأ، يوم السبت الموافق 4/1/2020، للصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي، ويوم السبت الموافق 11/1/2019للصف السادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي.
وأضاف المحافظ أن امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الصف الثالث الاعدادى» تبدأ يوم الخميس الموافق 16/1/2020، أما امتحانات الصف الاول الثانوي العام والفني تسير بالتوازي مع مواعيد الامتحانات السابقة. ووجه بضرورة توفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات وأن تتوفر فيها الشفافية والنزاهة التي تضمن تحقيق المستوى المستحق لكل طالب.
من جهته، أكد على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن التلاميذ بعدد 3501 مدرسة سيؤدون الامتحانات على مستوى 17 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.
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