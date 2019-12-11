شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: نحتاج ردًا جماعيًا حاسمًا من العالم ضد الدول راعية الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ما حدث في مصر صورة مصغرة للواقع الأفريقي، وتابع في فعاليات الجلسة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة: «في مصر منذ 2013 كان لدينا ما يشبه حربا أهلية وإرهابا، وكان أمامنا خيارات إما أن نواجه الإرهاب ونتوقف عن التنمية أو نترك الإرهاب ونعمل على التنمية، ولكن قررنا السير في الطريقين».

وأكمل: «إن أردنا تنمية مستدامة في القارة الأفريقية ليس أمامنا سوى العمل على البنية الأساسية التحتية لذلك، فهناك أمل وتفاؤل رغم التحديات التي تواجه القارة الأفريقية».

وأكمل السيسي: «يجب أن يتكاتف العالم في مواجهة الارهاب وليس القارة الأفريقية بمفردها، ولابد من التعامل بحسم مع الدول التي ترعى الإرهاب وأن يكون هناك رد جماعي في مواجهة الإرهاب».